In casa Atalanta è ancora emergenza difensiva: in attesa del mercato di gennaio, che servirà alla società per acquistare il sesto uomo in retroguardia per mister Gasperini, solo Scalvini e Djimsiti restano abili e arruolabili per il posticipo di lunedì sera al Gewiss Stadium contro la Salernitana.



L'idea del Gasp è quindi quella di riadattare Djimsiti sulla sinistra della difesa, dove giocava l'anno scorso, con Scalvini a destra e lanciare al centro, per la prima volta da titolare in Serie A, il giovane 2003 Giovanni Bonfanti, che giovedì sera ha segnato al Rakow nel debutto in Europa League. Anche il coetaneo Del Lungo, partendo dalla panca, può far rifiatare nella ripresa. L'Under 23 si sta rivelando una fonte importante da cui attingere.