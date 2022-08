Ultima gara precampionato per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, domani sera impegnati alle ore 21 al 'Mestalla' di Valencia per il 'Trofeo Naranja' contro la formazione di Gennaro Gattuso. Il gruppo nerazzurro è partito oggi pomeriggio verso la Spagna: per la compagine orobica si tratta della seconda partecipazione alla manifestazione organizzata dai 'los murcielagos', dopo il precedente dell'agosto 2017 (2-1 con reti di Toloi e Palomino). Ad una settimana dal ritorno in Serie A, sabato 13 agosto a Genova contro la Sampdoria (ore 18,30).