In vista della prossima stagione, che per l'Atalanta farà rima con Champions League, gli orobici si muovono in maniera significativa sul mercato. Una delle priorità è l'attaccante: Muriel e Malinovskyi sono due nomi sul taccuino di Percassi, ma nelle ultime ore - come riporta oggi Tuttosport - è spuntata anche la pista Gianluca Caprari. Il suo futuro è lontano da Genova, e la Samp - per una cifra tra i 16 e i 18 milioni, lo lascerà partire senza problemi. L'obiettivo dei nerazzurri è strappare il centravanti romano ad una cifra inferiore o, come accaduto l'anno scorso per Zapata, rateizzare la cifra.