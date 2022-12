Tra il 31 agosto e il primo settembre l'esterno offensivo dell'Atalanta Jeremie Boga era rimasto col telefono in mano in attesa dell'affondo da parte del Leicester, che però non è mai arrivato.



Rimasto a Bergamo, in un'area piccola già troppo affollata per i gusti di mister Gasperini, è stato oscurato subito da Lookman, 7 gol in 15 presenze, e lui non ha collezionato mai più di mezzora: 6 gare con meno di dieci minuti a prova tra Monza, Napoli e Inter. Ciò che in estate è rimasto abbozzato potrà fiorire a gennaio: Boga è destinato ad andare al Leicester in prestito.