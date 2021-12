Gian Piero Gasperini sta insistendo con l'Atalanta in vista del prossimo mercato invernale. L'allenatore ha chiesto alla proprietà un rinforzo in attacco che prenda il posto di Anton Miranchuk. Il russo sarà sacrificato per fare spazio al grande sogno Jeremie Boga, che i nerazzurri stanno inseguendo già da quest'estate.