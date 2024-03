Atalanta, la strategia per riprendersi Colpani

C'è un rimpianto in casa Atalanta e si chiama Andrea Colpani. Il centrocampista è esploso al Monza, al quale fu ceduto proprio dai nerazzurri nell'estate del 2020 in prestito biennale con obbligo di riscatto a 9 milioni in caso di promozione in Serie A, più il 30% in caso di futura vendita. La Dea ora, secondo Tuttosport, vorrebbe riprenderselo, sfruttando proprio questo vantaggio del 30% sulla vendita. Un modo per abbassare la richiesta di 20 milioni che fa Galliani.