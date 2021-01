Sembra concreto l'interesse dalla Turchia per l'ormai ex capitano dell'Atalanta Papu Gomez. In particolare, come riporta L'Eco di Bergamo, il Fenerbahçe avrebbe fatto il primo passo per acquistare il numero 10 argentino, mettendo sul piatto circa 5 milioni di euro per il suo cartellino.



GLI OSTACOLI ALLA TRATTATIVA- Difficile che patron Antonio Percassi scelga di venire incontro al club di Istanbul per la metà del prezzo fissato (10 milioni), ma anche se dovessero trovare un accordo in extremis resta il no del giocatore: il tuttocampista nerazzurro non accetta infatti di giocare in un campionato non di vertice nel panorama europeo e sta ancora attendendo che si faccia avanti una big di Serie A.