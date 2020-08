Nessun pericolo che la trattativa salti, l’ormai ex nerazzurro Lennart Czyborra è destinato al Cagliari. Meno felicemente del previsto perché, come tanti calciatori che nelle ultime settimane hanno trascorso le vacanze in Sardegna, anche il tedesco pare essere risultato positivo al Covid.



TUTTO SOLO RIMANDATO - Ma lui stesso su Instagram ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute e questa mattina, L’Eco di Bergamo, l’ha fatto anche sul proseguo della trattativa: posto in isolamento come da procedura per questi casi, l’affare ha dovuto subire come è ovvio che sia uno stop forzato. Ora bisognerà solo aspettare che Czyborra sia negativo ai prossimi tamponi per concludere l’operazione, che comunque sia andrà in porto. Lo stesso Cagliari non vuole rinunciare a un giocatore che ha seguito per un anno e per cui ha messo sul piatto 5 milioni, con il riscatto obbligatorio nel 2022, dopo i due anni di prestito.