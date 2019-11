Duvan Zapata salta la Sampdoria, ma occhio alle sue condizioni. Così ne ha parlato oggi Gasperini: "Dall’inizio dell’infortunio di Duvan è passato un mese. C’è stato un momento in cui pareva poter tornare a disposizione col Manchester City. In questo momento non possiamo dire che sia guarito. Se non puoi scattare e non puoi calciare, e la cicatrice non ti si è rimarginata. Con la squadra ha fatto alcuni allenamenti giusto per iniziare a rientrare, ma leggeri". Duvan proverà a recuperare durante la sosta per il match con la Juve, ma tutto dipenderà dalle risposte sul campo.