Il difensore turco dell'Atalanta Merih Demiral è stato colpito in prima persona dalla notizia arrivata all'alba di questa mattina: un terremoto di magnitudo 7,9 aveva messo in ginocchio la sua Turchia. Il giocatore, (originario di Karamürsel, 12 ore di auto dall’epicentro Gaziantep),ha scritto su Twitter: "Mi fa male al cuore vedere la gente del mio paese in questo stato e assistere al loro dolore. Spero che Dio li aiuti e che insieme supereremo tutto questo, state lontano da edifici danneggiati, il terremoto continua".



Anche la società Atalanta ha voluto esprimere vicinanza a Turchia e Siria con un messaggio sul proprio canale Twitter: "La famiglia #Atalanta è vicina a tutte le persone colpite dal terribile terremoto in Turchia e in Siria".