Atalanta, l'acquisto più caro non trova spazio! Touré è quasi un caso

Non è bastato rinunciare alla Coppa d'Africa, con tanto di accuse da parte della nazionale maliana che lo riteneva pronto e arruolabile, la punta centrale classe 2001 El Bilal Touré non sta riuscendo a trovare spazio nell'Atalanta. Per lui i Percassi questa estate avevano investito ben 31 milioni di euro, una cifra record per la casse bergamasche. Doveva essere il nuovo Hojlund, invece un grave infortunio alla coscia l'aveva subito fermato: ventisette gare perse e la beffa che il suo rientro potesse coincidere proprio con l'inizio della Coppa d'Africa.



Il club orobico invece era riuscito a trattenerlo a Zingonia per fargli recuperare completamente la forma fisica e non perderlo per un altro mese. Eppure, nonostante questo, e i due gol segnati nella partitella di allenamento a Zingonia e l'esordio con rete l'11 febbraio contro il Genoa, Touré continua a stare in panchina e a non trovare spazio. "Non abbiamo tempo di fare esperimenti", ha detto recentemente mister Gasperini, ma i Percassi invece vorrebbero rivalutare il suo cartellino visto l'acquisto più costoso della storia del club.



Il suo valore è già sceso di 11 milioni, è a quota 20, e il rischio è che possa precipitare senza un impiego continuo. Da quell'esordio con gol, ha giocato solo 30' nelle cinque partite successive. E con Scamacca ritrovato, ora potrebbe trovare ancora meno spazio. La dirigenza sta quindi facendo le valutazioni del caso sul suo futuro anche in vista del mercato: il suo contratto è in scadenza a giugno 2027.