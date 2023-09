In occasione del rinnovo del Top Sponsor Brembo con Atalanta nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025, l'ad Luca Percassi ha parlato dell'inizio di stagione e dell'impegno col Verona: "L'Atalanta negli anni ha ottenuto risultati straordinari perché è a Bergamo Quella di domenica è stata una delle coreografie più belle della storia, la squadra negli anni è cresciuta ma ogni anno si riparte da 0 perché la competizione è sempre più alta. Speriamo domani di andare bene anche in trasferta, la partita è molto complicata ma il mister e i ragazzi sapranno come affrontarla al meglio, il Verona sta bene ed è in forma, vediamo domani".