Che l'addio di Ruslan Malinovskyi all'Atalanta sia stato complicato è cosa nota. L'ucraino si è accasato ora al Marsiglia ma la sua compagna, Roksana, non ha lesinato un messaggio avvelenato all'ambiente bergamasco, lasciato dopo 3 anni.



Sul suo profilo Instagram, mentre era impegnata in un tour nelle infrastrutture del club francese, ha scritto: "In Atalanta non sono mai stata al centro sportivo".