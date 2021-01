Ci sono i primi segnali di apertura alla cessione in prestito di Sam Lammers. L'Atalanta adesso apre a questa operazione ma soltanto per lunedì, al gong finale del mercato: dopo che il Genoa ha prenotato Niang, c'è da tenere d'occhio il Parma che si è informato su Lammers come potenziale rinforzo in attacco. Lo fa sapere Sky Sport.