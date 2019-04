La sfida di ieri tra Atalanta e Udinese è stata un'occasione per osservare ​Jens Stryger Larsen in azione per i padroni di casa. Il difensore danese, schierato ieri nei tre centrali da Tudor, piace a Gasperini per la sua duttilità. Larsen può infatti giocare sia in difesa che da esterno di centrocampo su entrambe le fasce. L'Atalanta ci pensa, l'Udinese ha acquistato il classe 1991 dall'Austria Vienna per meno di 2 milioni.