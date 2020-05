Via alla nuova fase dei lavori al Gewiss Stadium di Bergamo per ristrutturare la tribuna Giulio Cesare dopo che la scorsa estate si è proceduto ad abbattere e ricostruire la famosa Curva Nord. Le basi per l’opera sono già state messe e, come spiegato dall’assessore alla riqualificazione urbana del Comune di Bergamo Francesco Valesini, la prossima settimana il cantiere entrerà nel vivo.



I SEGGIOLINI NUOVI- Come riporta oggi L’Eco di Bergamo, il progetto è stato elaborato dallo Studio De8, che ha programmato una pulizia completa all'esterno di tutte le parti comprese tra la copertura e la facciata della tribuna, sottoposta a vincolo architettonico, con la creazione di un raccordo tra le due parti in vetro nero retrolaccato che si svilupperà lungo tutta la tribuna. I posti a sedere saranno circa 4mila: i gradoni attuali quindi verranno abbattuti e ricostruiti con una dimensione maggiore per poter accogliere i nuovi seggiolini che formeranno la scritta "Atalanta". Inoltre, nella parte superiore della gradinata, verranno realizzati 10 Skybox. Questa fase del restyling del Gewiss Stadium-la prossima estate seguire la Fase 3 per la Curva Sud- terminerà in 100 giorni di lavoro e ha un costo di ​7 milioni di euro.