Roma sotto assedio, a caricare la tensione la finale di Coppa Italia in programma domani sera all'Olimpico e il rischio sempre più concreto di scontri tra i tifosi di Atalanta e Lazio.



Una rivalità storica quella tra i tifosi bergamaschi e laziali, dura da quarant'anni, e se l'arrivo di 23mila da Bergamo nella Capitale è già un importante fattore di rischio, a preoccupare ulteriormente la Digos e il ministro dell'Interno Salvini c'è l'infiltrazione di violenti in arrivo dalla Germania: come riferisce La Repubblica infatti, è previsto anche l'arrivo di ultras dell'Eintracht Francoforte, gemellati con gli atalantini e intenzionati a vendicare i fermi di dicembre, quando invasero Roma per la gara di Europa League contro la Lazio. E non è finita qui, perché a supporto dei biancocelesti arriveranno invece gruppi di tifosi dell'Inter, con cui sono gemellati. Rischio di scontri altissimo per il calcio e a complicare ancor di più il lavoro delle forze dell'ordine anche il timore che i gruppi organizzati di ultrà calcistici incrocino i 20mila appassionati di tennis in città per gli Internazionali al Foro Italico, sotto una pioggia torrenziale.