Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto a Lazio Style Channel pochi minuti prima del fischio d'inizio della finalissima di Coppa Italia tra la Dea e la Lazio: "Difficile dire come mi sento in questo momento, ma se senti i tifosi e lo stadio capisci qual è l'entusiasmo. Noi favoriti? No. Sarà una gara equilibrata, loro sono una squadra forte. Possiamo vincere ma contro la Lazio possiamo anche perdere. Rispettiamo la Lazio ma siamo in fiducia e vogliamo vincere"