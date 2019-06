Un'idea olandese stuzzica tre club di Serie A. Lazio, Atalanta e Napoli, infatti, hanno messo gli occhi sul centrocampista centrale classe '97 del Psv Pablo Rosario, che nella stagione appena conclusa ha segnato contro l'Inter in Europa League.



LA SCHEDA - Cresciuto tra Ajax e Almere, dal 2016 è al Psv col quale ha vinto un campionato e una Supercoppa nazionale. Van Bommel se l'è cresciuto in casa, chi lo conosce bene assicura che ha un gran tiro. Quella appena conclusa è stata la sua prima vera stagione da titolare, schierato mezz'ala nel 4-3-3 dell'allenatore olandese. Difende e attacca, copre e gestisce. Giocate di qualità delle quali si accorge anche il ct dell'Olanda Ronald Koeman, che quindici giorni dopo il gol all'Inter lo fa debuttare in nazionale: "Ero nervoso, speravo di giocare meglio". Obiettivo e umile il ragazzo. Per lui si possono aprire le porte della Serie A: Lazio, Atalanta e Napoli lo seguono con attenzione.