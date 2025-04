Atalanta-Lazio: formazioni, dove vederla e in streaming

Getty Images

Si accende la giornata numero 31 in Serie A. Il primo posticipo domenicale, alle ore 18, vede uno scontro diretto per la zona Champions League con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini pronta ad ospitare la Lazio di Marco Baroni. Si devono rialzare gli orobici dopo due sconfitte consecutive, mentre la squadra capitolina è reduce dal mezzo passo falso casalingo contro il Torino (1-1) con l'ennesima rimonta subita, dopo essere passata in vantaggio. Otto giornate al termine del campionato e ancora 24 punti a disposizione,: la vittoria al Gewiss Stadium in Serie A non arriva dallo scorso dicembre (Atalanta-Empoli 2-1). Di contro, una Lazio che nell'ultima trasferta ha raccolto cinque palloni in fondo al sacco, a Bologna (5-0).

