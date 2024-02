Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Gasperini senza vero 9, Castellanos e non Immobile dal 1'

Atalanta-Lazio è il match delle 18 della domenica valido per la 23esima giornata di Serie A con calcio d'inizio al Gewiss Stadium di Bergamo e diretta esclusiva su Dazn. Gasperini sceglie di giocare senza vero 9 con Miranchuk accanto a De Ketelaere. Panchina per Immobile per Sarri che sceglie Castellanos dal 1'.



Atalanta (3-4–1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Miranchuk.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, F. Anderson