dice no a Dia alla mezzora, e poi a inizio ripresa a Dele-Bashiru dalla distanza. Salva anche su Pellegrini con un bellissimo intervento. Con Isaksen, sul gol, si ritrova a tu per tu.prova a lasciare alle spalle la difesa per offrire qualche spunto ai compagni, combattivo.si fa trovare col tacchetto davanti a Dia, lo anticipa nei momenti decisivi. Perde il duello fisico con Dele-Bashiru sull’azione del gol, secondo errore pesante dopo la rete di Kean di una settimana fa.: sale a fare pressing su Belahyane, coltiva il feeling con Lookman per allungarsi in area, ci prova anche di testa. Il nuovo sfidante Isaksen. Arriva da una sua intuizione il primo tiro in porta dell’Atalanta al 50’ per Retegui. Bene la sovrapposizione con Zapapcosta che porta all'occasione di Maldini.

fa anche il difensore a inizio primo tempo, la corsa c’è ma mancano i cross.pressa Belahyane, cerca un varco tra le maglie gialle ma è un compito che gli riesce difficile, il suo ritorno dalla squalifica passa in sordina.ci prova di testa e sfiora il pari).combatte, cade, si rialza, ma Rovella è alza le barricate e non riesce a beffarlo.duella d’esperienza con Lazzari, solo Belahyane riesce a chiuderlo all’ultimo, ma per grinta e occasioni è quello che ne crea di più e ci crede fino alla fine.

si fa scappare qualche volta di troppo Belahyane, per fermare Zaccagni si prende una bella botta, regala spunti ma perde tanti palloni.subito tira in porta ma Gila fa il miracolo).Rovella lo chiude, non riesce a trovare spazi, gli unici palloni li spedisce in Curv Sud. Suo il suo primo tiro in porta arriva solo dopo 50 minuti.Belahyane lo anticipa, i dribbling si fermano sul muro giallo, spreca qualche angolo calciato non al suo meglio.fa il centrocampista, più arretrato, ma non brilla).

: la sua squadra conquista sette angoli ma non riesce ancora una volta a inquadrare lo specchio e farsi pericolosa nel primo tempo, nella ripresa aumenta il pressing ma non arrivano i gol e c'è anche un errore di comunicazione su un cambio. Champions a rischio.in vacanza per tutto il primo tempo grazie agli ‘0’ tiri in porta dei padroni di casa, fa una parata miracolosa e d’istinto su Retegui nel secondo, sempre attento sul pressing forsennato dei padroni di casa sul finire della gara.manda all’angolo Zappacosta, chiude qualunque azione che passi dalla destra, arretra in difesa e dà una grossa mano anche lì.

sventa tutti i palloni prima che piovano a Retegui, ma riesce a fermare anche l’oriundo.intuisce e sventa le iniziative di Kolasinac con maestria. Salva il risultato allungandosi sul tiro-cross di De Ketelaere.riesce ad arginare la manovra offensiva nerazzurra fino all’infortunio.nessuna sbavatura, sfiora il raddoppio con un bel tiro).partita maiuscola del 2001 che ferma De Roon e Lookman con interventi provvidenziali.se supera lo scoglio Ederson, davanti si ritrova Lookman, che però ha studiato bene perché non è facile fermare i dribbling del nigeriano. Scappa a Cuadrado, affronta con coraggio Zappacosta.

poca spinta offensiva, Baroni gli chiede di più e infatti lo toglie.subito a tu per tu con Kolasinac per fare le presentazioni, appena Dele-Bashiru lo serve e davanti ha solo Carnesecchi, beffa il portiere atalantino caricando il settore ospiti).come all’andata, è quello che ha le intuizioni migliori su ripartenza e Baroni lo sa, ma anche l’Atalanta, che ha ben studiato la gara di dicembre. Nella ripresa però riesce a sorprendere Hien e mandare a rete Isaksen.ci va duro con Cuadrado per farsi spazio, ma la sua potenza fisica non lo aiuta in altre occasioni,

ci prova alla mezzora dialogando con Dele-Bashiru ma non è fortunato, non arrivano però tanti altri tiri in porta.i suoi fermano bene il pressing di casa ma non riescono a incidere oltre le ripartenze nel primo tempo, nella ripresa l'affondo decisivo e la buona chiusura gli regalano 3 punti Champions pesantissimi.