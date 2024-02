Atalanta-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Lazio (domenica 4 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno. I bergamaschi si presentano a questa sfida al quarto posto in classifica con 36 punti, 2 in più dei biancocelesti.



LE ULTIME - Gasperini deve ancora fare a meno degli infortunati Hien e Koopmeiners oltre a Lookman, in Coppa d'Africa. Dall'altra parte Sarri perde per squalifica Cataldi, che si aggiunge agli altri indisponibili Patric e Zaccagni.



PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All. Sarri.