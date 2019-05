Lucas Leiva è intervenuto a Lazio Style Channel a pochi minuti dall'inizio della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio; ecco le sue parole:



“Siamo ottimisti, abbiamo fiducia nella nostra squadra, abbiamo ottenuto la finale meritatamente battendo squadre importanti, speriamo di poter alzare un’altra coppa. In finale può accadere qualsiasi cosa, speriamo di ripetere la prestazione fatta un anno fa in Supercoppa per conquistare un trofeo che sarebbe importante per tutti noi”