è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di coppa Italia traallo Stadio Olimpico di Roma.- "Abbiamo analizzato la partita di dieci giorni fa contro l'Atalanta - ha detto il centrocampista - e visto gli errori,, cercheremo di non ripetere gli sbagli (Lazio-Atalanta 1-3 n.d.r.). Serve la testa e la fisicità, se corrono loro, allora correremo anche noi.".- "Come ha detto mister Inzagni in conferenza , abbiamo fatto una buona partita a Cagliari, anche se non ottima e per battere l'Atalanta serve qualcosa in più. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, siamo pronti a scendere in campo. Il gol nel derby in finale nel 2013? Sono, non è importante chi fa gol., per farlo qualcuno dovrà segnare. Spero che lo faccia qualcun altro: s. L'importante è battere l'Atalanta e portare a casa la Coppa".