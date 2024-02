Atalanta-Lazio, MOVIOLA LIVE: gialli per Pasalic e Gasperini dopo 9'

Redazione CM

Atalanta e Lazio si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo in un match valido per la 23ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18, dirige l'incontro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ATALANTA - LAZIO h. 18.00



Arbitro: Guida

Assistenti: De Meo - Capaldo

Quarto ufficiale: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Mariani



PRIMO TEMPO



9' - Doppio giallo Atalanta dopo pochi minuti: a Pasalic per fallo su Castellanos a centrocampo, a Gasperini per proteste.