Non è bastato il lancio della monetina che ha portato al Daspo per tre giovani tifosi bergamaschi. In Atalanta-Lazio dalla curva della Dea è stato lanciato anche un seggiolino. A denunciare l'accaduto è stato l'operatore tv Mauro Ielardi, che stava lavorando dietro la porta di Reina ed è stato colpito. Queste le sue parole: "Uno steward accanto a me ha visto la scena ed è arrivato pure il responsabile della sicurezza dell'Atalanta. Possibile che siano riusciti a individuare chi ha lanciato una monetina e non si siano accorti di un seggiolino blu 50x50 centimetri?". Qualora anche questo episodio è stato inserito nel rapporto degli ispettori federali, ad esprimersi sarà direttamente il Giudice sportivo. Molto probabile che si proceda per la chiusura del settore.