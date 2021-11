Durante Atalanta-Lazio non ci sarebbe stato solo un lancio di monetine da parte dei tifosi dell'Atalanta, ma anche altro. Un operatore tv, che stava manovrando la sua telecamera che consente le inquadrature da 'dentro' la porta alle spalle di Reina e sotto la curva atalantina, ha denunciato sui suoi profili social, allegando le foto dei soccorsi ricevuti in campo, di essere stato colpito a una gamba da un seggiolino.



Si tratta dell'operatore Mauro Ielardi, che afferma: "Uno steward accanto a me ha visto la scena ed è arrivato pure il responsabile della sicurezza dell'Atalanta. Possibile che siano riusciti a individuare chi ha lanciato una monetina e non si siano accorti di un seggiolino blu 50x50 centimetri?".



Sul caso delle monetine su Reina, sono già stati emessi tre daspo per i tifosi responsabili. Ora si attendono le decisioni del Giudice Sportivo.