Atalanta-Lazio, quote da Champions: Sarri per proseguire l’imbattibilità a Bergamo, Gasp si affida a De Ketelaere

Il pari ottenuto domenica contro il Napoli ha messo fine alla striscia di vittorie consecutive della Lazio, risultato che unito al 2-0 ottenuto contro l’Udinese ha permesso all’Atalanta di volare al quarto posto in solitario. La formazione bergamasca ospita gli uomini di Sarri, tecnico imbattuto nelle ultime quattro al Gewiss Stadium tra Napoli, Juventus e Lazio. Tuttavia, gli esperti vedono favoriti i nerazzurri, a 2,05, con il segno «2» fissato tra 3,60 e 3,65. Nel mezzo il pareggio visto a 3,35. Grande equilibrio in quota tra Goal, uscito all’andata e in pole a 1,83 sul No Goal, finale dell’ultima giornata per entrambi i club, dato a 1,87. Tra i possibili protagonisti del match spicca Gianluca Scamacca, in pole tra i marcatori a 3, seguito da Ciro Immobile a 3,50 mentre sale a 4 il centro del “Taty” Castellanos, capace all’andata di trovare il primo gol italiano, stessa quota di Charles De Keteleare, che dallo scorso dicembre ha preso parte a dieci gol tra tutte le competizioni (5 gol+5 assist), più di qualsiasi altro giocatore dell’intera Serie A.