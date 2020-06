Il doppio ex nella gara chiave della ripartenza della Serie A, Atalanta-Lazio alle 21.45 al Gewiss Stadium, è Sebastiano Siviglia. Per tre anni e mezzo ha vestito la maglia nerazzurra e a L’Eco di Bergamo ha detto la sua sulla sfida diretta ai piani alti di questa sera: "Gara più spettacolare di quella di stasera non c’è. Saranno a confronto le due squadre italiane che meglio interpretano il calcio europeo. Ma vorrei esprimere un desiderio: mi piacerebbe che l’Atalanta vincesse la Champions o la sfiorasse…”



DEA DA SCUDETTO- “Quando Gasperini contro il Sassuolo, sul 4-0, ha messo in campo Muriel e Malinovskyi mi è venuto spontaneo pensare all’organico a sua disposizione. E mancavano Toloi e un certo Ilicic. La rosa della Lazio mi pare equivalente, non superiore. Dea da Scudetto? Quasi ci siamo…”.



FUTURO A BERGAMO- “C’erano tanti giovani nella mia Atalanta: dai fratelli Zenoni, a Rustico. Ma anche Sottil, Carrera, Ganz. E Nippo Nappi. Non posso scordarmi i suoi scherzi negli spogliatoi. Quella squadra ottenne la promozione e l’anno di Serie A fu il più bello. A Bergamo sono stato benissimo e mi sono rimasti tantissimi amici. Poi il lavoro mi ha portato lontano, ma non si sa mai….”.