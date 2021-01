Il girone di ritorno della Serie A comincia con un sabato ricco di appuntamenti per la zona scudetto. Milan, Inter e Juventus scendono in campo con l'obiettivo di far valere il vantaggio nel pronostico della vigilia contro le rispettive avversarie, a cominciare dai rossoneri che alle 15:00 devono dimenticare il ko contro l'Atalanta e la sconfitta nel derby di Coppa Italia. La squadra di Pioli proverà a ripartire da Bologna, dove è favorita a quota 1,89 sulla lavagna scommesse. Secondo confronto di fila contro una big per i rossoblù, battuti 2-0 in casa della Juventus ma determinati a riscattarsi: il segno «1» vale 4,00 volte la posta. In Sampdoria - Juventus (ore 18:00) i bianconeri devono dar seguito agli ottimi risultati di gennaio. A parte il ko per 2-0 in casa dell'Inter la squadra di Pirlo ha ottenuto quattro vittorie in campionato, il successo in Supercoppa contro il Napoli e le vittorie in Coppa Italia contro Genoa e Spal. Con queste premesse i bianconeri sono lanciati verso il «2» a quota 1,50 in casa del blucerchiati. Ranieri è comunque un tecnico capace di tutto e dopo aver battuto Udinese e Parma chiederà ai suoi altri tre punti proposti a 6,50. L'impegno sulla carta più semplice ce l'ha l'Inter, che è favorita a quota 1,27 contro il Benevento (ore 20:45). Domenica alle 15 c'è il big match Atalanta - Lazio. Anche nel confronto di Coppa Italia vinto dai bergamaschi è stato confermato un trend: le ultime quattro sfide tra le due squadre sono terminate con l'esito «Over 4,5», che su Betaland vale 3,50. Per quanto riguarda l'«1X2» l'Atalanta è favorita a 1,73. A 4,10 il pareggio, mentre la vendetta di Inzaghi contro Gasperini è in lavagna a 4,25. In Roma - Verona i giallorossi vogliono riscattare la sconfitta a tavolino dell'andata: segno «1» 1,67. In Napoli - Parma gli azzurri sono avanti nel pronostico a 1,32.