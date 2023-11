Sarà una squadra rimaneggiata quella che affronterà il Napoli al Gewiss Stadium il 25 novembre. L'Atalanta di mister Gasperini rischia di non avere Palomino e De Ketelaere, inoltre perde il suo perno fisso de Roon, squalificato, per cui a centrocampo giocherà la coppia Ederson-Koopmeiners. Proprio il brasiliano, capocannoniere al pari di Scamacca con 5 reti stagionali, è il goleador che non i partenopei non si aspettano: con i suoi inserimenti in profondità dalla mediana, le sue triangolazioni e i colpi di testa nel mucchio, sorprende spesso le difese nemiche.



Anche i cross dalla fascia saranno un'arma che utilizzerà l'Atalanta per imporsi per la prima volta in uno scontro diretto (finora non ha mai vinto con una big in questa Serie A). Anche senza Gosens e Hateboer dei tempi d'oro, la squadra di Gasperini è tornata a fare incetta di assist dalle corsie laterali con due nuovi protagonisti, spesso sottovalutati dagli avversari: il classe 2002 Ruggeri, già 4 assist, che rientrerà proprio col Napoli, e il classe 1992 Zappacosta, in cerca di un ritorno in azzurro, a quota 3 assist stagionali.