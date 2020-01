Lennart Czyborra sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta: esterno mancino classe ‘99, arriva dagli olandesi dell’Heracles per circa 4 milioni di euro. Nazionale tedesco Under 20, firmerà un contratto di quattro anni a 350/400mila euro a stagione. Operazione chiusa grazie all’intermediazione di Silvio Pagliari. Curiosità: il club dove giocava Czyborra è lo stesso dal quale l’Atalanta pescò Robin Gosens nell’estate 2017. L’esterno tedesco ha le caratteristiche per fare il quinto di sinistra nel 3-5-2 di Gasperini.