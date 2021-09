Mentre l'attaccante dell'Atalanta Roberto Piccoli ha subìto un trauma distorsivo conclusivo della caviglia sinistra ed è a forte rischio per la gara contro la Fiorentina di sabato 11 settembre, filtra più ottimismo per le condizioni di Gosens.



Le condizioni della sua caviglia sinistra sono infatti in netto miglioramento, tanto che oggi nella conferenza stampa della vigilia della gara tra Germania e Armenia il ct Hansi Flick si è sbilanciato: "Robin Gosens non ci sarà domani, ma si sta riprendendo, oggi sente molto meno dolore". Se quindi parteciperà alla gara di mercoledì 8 alle 20.45 contro l'Islanda, potrà essere in campo anche contro la Fiorentina sabato.