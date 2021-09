Entrambi i giocatori titolari dell'Atalanta che fino a qualche giorno fa sembravano lontani dal campo per infortunio, si candidano a recuperare per il match contro la Fiorentina. Zapata degli attaccanti nerazzurri è quello messo meglio, la contusione-distorsione al ginocchio è sulla via della guarigione e a inizio settimana potrebbe tornare in gruppo.



Anche Gosens, rimasto in ritiro con la Germania, dopo un paio di sedute a parte potrebbe presto raggiungere i compagni per la sfida contro l'Islanda: la sua caviglia sta sempre meglio e il tedesco è ottimista.