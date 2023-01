Oggi Luis Muriel non ha partecipato al test a Zingonia contro il Mapello alla ripresa degli allenamenti dell'Atalanta. L'attaccante colombiano, che aveva saltato la gara a Bologna a causa di una tallonite, anche oggi ha svolto la seduta a parte: lavoro in palestra per lui, che sta seguendo delle terapie e degli esercizi propedeutici. Muriel è l'unico indisponibile degli uomini di Gasperini.