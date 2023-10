Una sconfitta, quella della Nazionale azzurra contro l'Inghilterra per 3-1, che complica i piani dell'Italia di Spalletti, costretta a vincere sempre. Un insuccesso per cui, in due modi diversi, ci hanno messo lo zampino anche i nerazzurri agli ordini di Spalletti.



SCALVINI- Gara sfortunata per il difensore atalantino, che si fa sfuggire per due volte Bellingham in uscita, in occasione dell’azione del rigore di Kane (31′) e del raddoppio di Rashford (57′). Non solo, prende una testata che lo lasca stordito al 40', viene ammonito per proteste al 20′ del secondo tempo (anche se Phillips su Barella avrebbe meritato il secondo giallo) e perde l'uno contro uno sul 3-1 del doppiettista Kane (77′) sul rilancio di Guehi spizzato però maldestramente dall’ex nerazzurro Bastoni.



SCAMACCA- Per lui la gloria di aver segnato il gol della bandiera al contrario, perché in apertura di gara ha illuso gli azzurri: al quarto d’ora, a consacrare la bella azione d'attacco innescata da Udogie, con apertura di El Shaarawy e sovrapposizione crossata di Di Lorenzo a Berardi. Al 23' il raddoppio sfiorato di mancino su cross di Berardi poi, al 17′ del secondo tempo, l’uscita sconfortata dal campo per Moise Kean.