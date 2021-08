Mercoledì alle ore 17 l'Atalanta affronterà l'Alessandria in amichevole, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Come ufficializzato oggi dalla società nerazzurra, l'ingresso sarà consentito fino al 50% della capienza dell'impianto cittadino, ovvero poco più di 10mila posti a sedere.



Il club ha comunicato, inoltre, il costo dei tagliandi: dai 5 euro delle curve ai 10 per la Tribuna Rinascimento, laterale e scoperta, fino ai 20 euro per la Tribuna Centrale e la Tribuna d'onore. Al costo del tagliando andrà aggiunto quello relativo alla commissione di servizio. Inoltre, è disponibile anche il settore ospiti per i tifosi piemontesi, al costo di 5 euro a biglietto.