Niente di grave per Robin Gosens, uscito anzitempo a Madrid contro il Real Madrid per un fastidio muscolare all'adduttore. Questo il report ufficiale dell'Atalanta: "​Dopo un giorno di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita contro l’Hellas Verona in programma domenica allo stadio Bentegodi di Verona per la 28ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Gosens, Hateboer e Šutalo hanno lavorato a parte. Domani, venerdì 19 marzo, è in programma un allenamento nel pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse". Gosens è in dubbio per la sfida col Verona, ma lo stop non preoccupa.