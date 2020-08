Resta ancora da capire se Pierluigi Gollini sarà utilizzabile per i quarti di finale di mercoledì contro il PSG. Come svela il Corriere di Bergamo, le riserve saranno probabilmente sciolte negli ultimi allenamenti in Portogallo, dove la squadra si recherà da domenica al Pina Manique, stadio del Casa Pia. L’infortunio al ginocchio non è ancora superato, ma per il quotidiano Gollini partirà regolarmente per il Portogallo e solo là verrà presa la decisione in vista del match.