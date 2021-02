Dopo la sconfitta di misura contro il Real Madrid, l'Atalanta è tornata oggi in campo verso la Sampdoria. Questo il report ufficiale del club dopo l'allenamento: "I nerazzurri sono tornati subito al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia questa mattina per cominciare a preparare la gara della 24ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma domenica a Genova con la Sampdoria. La squadra si è allenata divisa in due gruppi in base al minutaggio della partita di ieri. Lavoro differenziato per Hateboer e Zapata". Dopo il cambio di ieri per una contrattura alla coscia, oggi il colombiano ha lavorato a parte ed è dunque in dubbio in vista del match.