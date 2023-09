prima mezz’ora da spettatore, poi si accende la Fiorentina e si distingue con qualche intervento di pregevole fattura. Incolpevole sui golcrolla insieme ai compagni quando l’Atalanta si abbassa nel secondo tempo. Da uno con la sua esperienza non ce lo si aspettacontiene Nzola con grande facilità, ma è troppo timido sul gol di Quarta. Siamo abituati a vederlo su ben altri livellicerca di proporsi anche in fase offensiva, sganciandosi quando attaccano i suoi, ma soffre terribilmente la pressione viola nel secondo tempo. Ha colpe sul terzo gol viola.parte bene, spingendo tanto a destra. Si affievolisce coi minuti che passano, anche se dietro tiene botta.: prova a spingere, ma la squadra dal suo ingresso si abbassa troppoprima parte attenta in cui mette anche a referto l’assist per l’iniziale vantaggio bergamasco. Cala vistosamente nella ripresa, quando manca filtro alla mediana nerazzurra: positivo nel primo tempo, smista palloni e dà una mano a De Roon in fase di copertura. Ma la dormita sul gol di Kouamé è imperdonabilepartita onesta, contiene come può Gonzalez, il più pericoloso dei viola.: spina nel fianco costante sulla trequarti dove spesso riesce a trovare la conclusione. Abbastanza incomprensibile la sua sostituzione.: ingresso sconcertante, non azzecca un passaggio, un movimento o un contrasto. Sfortunato, ma serve l’assist per il 3-2 finale di Kouamé. Disastroaleggia fra centrocampo e attacco cercando di fare raccordo. Ci riesce poco e male, serataccia.: poca roba, avrebbe sui piedi anche una buona occasione in contropiede, ma la spedisce in Fiesole.quando ha spazio è sempre pericoloso, anche se tende ad intestardirsi in alcune occasioni. Ma il gol è un capolavoro di tecnica e rapidità.tocca una miseria di palloni. Non solo per colpa sua, ci mancherebbe.lascia in panchina Scamacca rilanciando Lookman dal 1’, scelta vincente. È tutto il resto che non convince, toglie Koopmeiners per un disastroso Adopo e fa abbassare troppo la squadra nel secondo tempo. La Fiorentina da lì in poi banchetta e trova tre punti meritati