Atalanta-Juventus 1-3



Gollini 5,5: all’erta non appena la Juve supera la metà campo, si fa trovare pronto ma, soprattutto, ha affinato l’intesa con Djimsiti. Salva la porta dall’incursione di Higuain, solo, e lo fa ammonire. Pronto a buttarsi ovunque sui corner ospiti. Si fa beffare sull'azione del tris.



Toloi 6: sfortunato nelle ripartenze, regala palla ai tacchetti della Juve. Gli va meglio in area piccola, dove al 14’ p.t. tenta il siluro da fuori parato da Szczesny. Ruba palla a Dybala. Ci prende gusto e tenta ancora-più debolmente- da fuori al 32’ p.t. Ammonito nella ripresa , devia in rete il tiro-gol di Higuain. Sfortunato.



Djimsiti 6,5: rischia subito con un retropassaggio a Gollini, ma va vicinissimo al gol di zucca, suo piatto forte, al 4’ p.t. nella prima occasione su corner. Anticipa di testa l’assalto in rete di Bernardeschi con astuzia e prontezza. Bene, peccato per il tris della Juve non calcolato.



Palomino 6: il suo primo intervento è dritto sulle gambe di Higuain e si becca il giallo. Poi prende le misure in scivolata e va un po’ meglio. Anticipa di tacco Higuain per non farlo scappare in porta e continua a farlo nella ripresa. Immobile nell'azione del raddoppio bianconero ma non ha lui tutte le colpe.



Hateboer 6,5: duella con De Sciglio e sorpassa Bentancur. Al 25’ p.t. si ritrova con la palla sui piedi, solo, davanti alla porta ma esita un attimo di troppo e i difensori bianconeri lo ostacolano. Ottimi i suoi interventi in fase difensiva ai danni di Dybala. Conquista corner decisivi nelle fasi finali del gioco.



de Roon 6,5: cerca subito Barrow in profondità e sale per supportare la squadra in fase di attacco bianconera. Recupera innumerevoli sfere a Bernardeschi e chiude bene Bentancur.



Freuler 5,5: uno dei più in difficoltà, non sa a chi indirizzare la sfera in fase di manovra. In attacco perde palla commettendo un fallo ingenuo su Cuadrado. L’arbitro lo grazia ma non fa altrettanto la seconda volta, in ritardo su Higuain. Brutto inizio e brutta fine.



(Dal 40' s.t. Traore: sv).



Gosens 7: dribbla Pjanic con destrezza. Crossa al centro per Pasalic, sempre al millimetro. Mangia prateria e difensori ma centra palla e gambe di Bentancur e si aggiunge al lungo elenco di ammoniti della gara. L’assist è calamita per la sua testa dura, che non aspettava altro. Ottimo. Standing ovattino alla sostituzione.



(Dal 26' s.t. Castagne: sv).



Pasalic 7: dà filo da torcere a De Sciglio lungo quella corsia. Abile a controllarla a metà campo senza perderla. Sfiora la rete al 23’ p.t. di zucca e la sua testa è sempre sulla linea, ma i bianconeri ormai lo intuiscono. Il migliore, non fa provare nostalgia di Ilicic o Malinovskyi e nella ripresa tiene impegnato Szczesny.



Gomez 6,5: bene sui corner, benissimo le incursioni che sfruttano la velocità. Si guadagna il rigore con un’azione che spaventa Khedira e filtra palle d’oro. Gara di grande sacrificio la sua, il capitano aumenta le incursioni al passare del tempo, sempre precise e forti, ma Barrow non le sfrutta. Dentro Muriel, tentenna a servirlo ma quando lo fa sono tutti possibili assist che i compagni non raccolgono al momento giusto. Scatenato, manovra l'azione da centrocampo.



Barrow 5,5: costruisce l’azione già da centrocampo ma si fa anticipare da Bentancur. All’8 p.t. si esibisce in una rovesciata per non far sentire la mancanza di CR7, ma è tutto fumo e niente arrosto. Traversa piena al 18’ p.t. dal dischetto nel rigore della paura. Poi De Ligt lo anticipa nell’ultimo fatidico passaggio. Ha una palla d’oro ai piedi a fine primo tempo, ma la spreca svirgolando debolmente verso la porta. Rende vane le incursioni continue del capitano e perde palla al centrocampo: peccato, era la sua occasione, ma non è pronto. Urge lasciare il posto a Muriel ma prima l’unica azione riuscita: l’assist al bacio per Gosens.



(Dal 12’ s.t. Muriel 6: non entra subito in grinta ma non è nemmeno in condizione, ma dopo qualche minuto ingrana e impegna il portiere bianconero).





All. Gasperini 6,5: nessuna sorpresa per l’ennesimo rigore sbagliato (questa volta da Barrow). La sua squadra parte alla grande e va vicino al gol in mischia. Muriel deve stare molto male per aver scelto Barrow che sa non esser pronto. Manca ancora una volta l’ultimo fatidico passaggio. Fa capire a Barrow che lo toglie e lui fornisce l’assist: ottima tattica. Ma la sua Dea continua ad essere beffata e parecchio sfortunato: miglior gioco, 0 punti.