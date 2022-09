Atalanta: protagonista in avvio con due interventi decisivi, poi resta spettatore.: impegnato a contenere Carlos Augusto, incide poco in fase offensiva. Nella ripresa sbriga l'ordinaria amministrazione.: dopo lo sbandamento iniziale blinda la difesa con sicurezza.: fa valere personalità e fisico contro gli attaccanti brianzoli, perdendo Caprari solo una volta nel corso del match.: costretto a restare ancorato alla linea difensiva dalla posizione assunta da Birindelli, firma una sola incursione nel finale di primo. Gasperini sceglie di lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo (dal 1’ s.t.: decisivo nel dare la scossa ad inizio ripresa).: si vede poco ma l’organizzazione e la compattezza della squadra bergamasca dipendono da lui.: si applica in una marcatura asfissiante ed efficace su Pessina, dando sempre l’impressione di essere al posto giusto nel momento giusto.: poco concreto nella prima frazione, inizia la ripresa con un altro passo, mettendo alle corde la difesa monzese. Firma l’assist del vantaggio bergamasco e propizia l’autorete di Marlon (dal 43’ s.t: concede campo a Rovella in avvio, venendo richiamato da Gasperini. Nella ripresa mostra tutte le sue qualità fisiche e tecniche propiziando il raddoppio (: entra per blindare il risultato).: opaco, si vede pochissimo fino alla sostituzione (dal 26’ s.t.: un buon tentativo parato).: lotta con il fisico contro Marì e Caldirola, mettendoli spesso in difficoltà. Ha due sole occasioni ma le concretizza al massimo: con un primo tentativo timbra il palo dopo una deviazione, al secondo sigla il suo primo gol in campionato. (dal 26’ s.tin campo come attaccante di riferimento): l’Atalanta cambia passo nella ripresa dopo una prima fase di studio. Decisivi i suoi cambi, con i quali cambia la gara. Ora si gode il primo posto in solitaria.