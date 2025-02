Atalanta, le pagelle di CM: Atalanta travolgente e Retegui implacabile. Samardzic unica nota storta di una giornata perfetta

Getty Images

Rui Patricio 6,5: preso poco in causa, ha davvero poco lavoro da fare. Comunque si presenta sempre bene quando arrivano palloni dalle sue parti.Posch 6,5: partita di sostanza, era importante entrare negli schemi di Gasperini già dalle sue prime uscite.Hien 7: capace di eliminare ogni possibile pericolo, chiude tutti gli spazi e non lascia pertugio per gli avversari.Djimsiti 7: anche per lui partita di carattere, anche se poche volte gli avversari si fanno davvero sotto.(dal 14' s.t. Toloi 6,5: entra oramai a giochi fatti e strafatti. Forse ci si aspettava qualcosa in più però. Un poco lezioso.)

Cuadrado 6,5: tenuta atletica che sembra essere tornata ad alti livelli. Gioca bene in entrambe le fasi.De Roon 7: padrone della propria porzione di campo, riesce a far viaggiare velocemente la palla. Nella ripresa esce per riprendere fiato.(dal 27' s.t. Sulemana: s.v.)Ederson 8: gol e partita davvero importante. Si lancia in verticale su ogni pallone e gioca anche bene per i compagni.(dal 14' s.t. Pasalic 6: non particolarmente preso in causa, fa il suo. )Zappacosta 6,5: partita sicuramente positiva, anche se ci si poteva aspettare qualcosa di più. Gli manca forse l'ultimo passaggio, dettato da troppa fretta nel concludere l'azione.

(dal 37' s.t. Palestra: s.v.)Samardzic 5,5: in una gara praticamente perfetta dei compagni, lui è l'unico a soffrire di più. Complice una tenuta atletica sicuramente non al meglio, spreca molti palloni e non si nota particolarmente in campo.De Ketelaere 7,5: con la sua tecnica e le sue falcate è una spina costante nel fianco della difesa avversaria.(dal 1' s.t. Brescianini 6,5: buon impatto sulla gara.)Retegui 9: praticamente incontenibile. Quattro gol e prestazione da incorniciare. Non si può dire altro se non: serata perfetta per l'attaccante azzurro.

All. Gasperini 7: Atalanta che si dimostra cinica e spietata. Ci mette davvero poco per chiudere la gara e cosa più importante l'allenatore sembra aver fatto ritrovare la forma giusta ai suoi giocatori. Bene anche i nuovi messi subito in campo.