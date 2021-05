Sassuolo-Atalanta 1-1







Gollini 5: sbaglia il tempo dell’uscita su Boga lanciato in porta e rimedia il cartellino rosso. Un film già visto in Champions, con interpreti diversi.



Toloi 5,5: un po’ segue Traorè, un po’ raddoppia su Boga. Si vede poco nelle sue solite proiezioni, specialmente dopo il rosso a Gollini. È lui a causare il rigore, atterrando in area Traorè nel secondo tempo.



(dal 33’ s.t. Palomino 6: entra a portare forze fresche nel reparto difensivo)



Romero 6,5: sempre puntale e ruvido nelle chiusure, Defrel non riesce mai a tirare in porta. Con la rapidità di Raspadori nella ripresa le cose cambiano, e va più in difficoltà.



Djimsiti 6,5: se la vede con Berardi, e lo limita abbastanza. Partecipa all’azione del gol innescando Malinovskyi.



Hateboer 5,5: sul lancio di Kyriakopoulos gli scappa Boga, e così costringe Gollini all’uscita kamikaze. Disattento in questa circostanza, non è ancora brillante.



Freuler 6: perde un bruttissimo pallone poco prima dell’intervallo, ma per sua fortuna Berardi davanti a Sportiello manca l’angolino. Non il miglior Freuler.



De Roon 6,5: dove non arrivano i difensori arriva lui, che è dappertutto. Bullizza Traorè mettendogli costantemente le mani addosso.



Gosens 7: con l’Atalanta rimasta in dieci ha un’occasione e non fallisce. Ottimo inserimento premiato da Malinovskyi, bel gol in acrobazia.



Pessina 6: mette tanta pressione ai centrocampisti neroverdi, poi il rosso a Gollini, e a uscire tocca a lui.



(dal 24’ p.t. Sportiello 5,5: Berardi lo infila dal dischetto, poi tenta di beffarlo dalla distanza dopo un lancio sballato. Giornata horror per i portieri del Gasp)



Malinovskyi 7: è la fonte di creatività maggiore della Dea. Fa ammonire Obiang, si inventa l’assist per Gosens.



Zapata 6,5: diventa essenziale quando l’Atalanta rimane in inferiorità numerica. Devastante in transizione, Chiriches e Marlon vanno negli spogliatoi all’intervallo entrambi ammoniti. Cala nella ripresa e viene sostituito.



(dal 14’ s.t. Muriel 5,5: Gasperini lo inserisce per colpire in contropiede. Lui si procura un rigore, poi lo sbaglia)











All. Gasperini 6,5: quando ridisegna la squadra rimasta in dieci la Dea diventa più pericolosa, almeno fino all’intervallo. La solita aggressività uomo su uomo infatti non stava funzionando. Nella ripresa la Dea, dopo l’uno a uno, tiene botta, poi ristabilita la parità numerica, riesce a portare a casa il punto a testa alta.