Atalanta, le pagelle di CM: Carnesecchi eroe, segna pure Bakker!

Marina Belotti

Atalanta-Sassuolo 3-0

Carnesecchi 8: attento ad anticipare Pinamonti in uscita, miracolosa la parata su Henrique ma non è nulla se paragonata ai due rigori di fila negati a Pinamonti. Che plusvalenza.



Scalvini 6: agisce da attaccante aggiunto recuperando palle perse e pungendo Viti in area, in difesa però fa pasticci regalando il rigore con la mano



Djimsiti 6,5: tiene al sicuro Carnesecchi anticipando Pinamonti



Kolasinac 6: non fa avvicinare Bajrami alla palla, sul rigore entra prima in area commettendo una grave ingenuità



Holm 7: protagonista sulla destra, guadagna angoli e sfonda la fascia, inventandosi il corss per Miranchuk che vale la ribattuta di Consigli su goleador Pasalic

(Dal 29’ s.t. Bakker 6,5: entra e segna, poi sfiora il bis, anche lui è pronto).



Ederson 6,5: senza de Roon sembra fare più fatica, con Pasalic Jolly offensivo la sua spinta in avanti diminuisce. Appena perde una palla la recuepra subito.



Pasalic 7,5: cresce al centro del campo, ma preferirebbe dare il suo contributo più avanti e infatti appena ne ha l’occasione insacca la rete del vantaggio con freddezza davanti all’ex Consigli per il 4° gol in A



Zappacosta 7: torna titolare sulla sinistra per far riposare Ruggeri e si inventa un paio di dribbling d’oro su Pedersen, tentando anche il tiro in rete



Koopmeiners 6,5: meno brillante del solito nel primo tempo, cerca di confondere i neroverdi togliendo uomini al duo d’attacco. Nella ripresa arriva anche il suo solito guizzo a consacrare il risultato, settimo gol in A.

(dal 45' s.t.: Adopo sv)



Miranchuk 6,5: ancora una volta decisivo il russo preferito a Scamacca per condizione, che costringe Consigli alla ribattuta sui piedi di Pasalic.

(Dal 29’ s.t. Scamacca: sv).



De Ketelaere 6,5: meno giocate e dribbling del solito, più lucidità e generosità



All. Gasperini 7,5: primi cambi oculati in vista del doppio impegno milanese e delle sei sfide dirette