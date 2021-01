Atalanta-Sassuolo 5-1



Gollini 6: gioca solo i primi 10’, in particolare all’8’ ci mette il guantone per sventare in angolo la cannonata di Kyriakopoulos. Bene, poi si scalda urlando consigli ai compagni che transitano su Consigli. Salva sul 77 neroverde, ma non può nulla sulla botta di Chiriches.



Djimsiti 6,5: serve dalla distanza Pessina mettendogli sul piatto un gol che non arriva di pochi cm, ma che bella iniziativa dell’albanese che anche in difesa si destreggia bene. Anticipa con destrezza Traore. Prova anche una rovesciata alla Zampagna ma la cinquina la fa solo a Natale.



(Dal 32’ s.t. Depaoli 6: de Roon lo cerca e lui crossa senza sbavature).



Romero 7: spara alto in area piccola per dissuadere i veloci attaccanti neroverdi. Fa impazzire Berardi rincorrendolo e rubandogli la sfera dai piedi. In scivolata, al volo e con la punta dei tacchetti, sventa tutte le sfere, Gollini non finisce mai di ringraziarlo. Si gioca la diffida per salvare la Dea dal contropiede di Traore. Tutto calcolato. Annienta Caputo, benissimo.



Palomino 6: regala qualche palla al Sassuolo. Ci prova pure lui al volo col tacchetto davanti alla porta ma, tutto solo, mira al cielo nuvoloso. La sua cucchiaiata scavalca la difesa emiliana per arrivare a Zapata. In crescita nel corso della partita.



Hateboer 6: in difesa si fa superare da Kyriakopoulos nella rincorsa al gol. Il 77 ospite gli ruba la palla che è un piacere, presentandosi troppo spesso in area piccola. La tribuna si scuote ma la sua sassata al 22’ prende solo l’esterno della rete, bella però l’intuizione e la corsa defilata sull’autostrada. Ammonito ingenuamente, svirgola davanti alla porta in più occasioni sprecando troppe palle gol. E’ dalla sua rimessa laterale che parte l’azione del tris.



de Roon 6,5: sfrutta il disimpegno arretrando spesso la sfera per annoiare i neroverdi. Ma è in avanti che trova il guizzo vincente servendo un assist d’oro a Zapata. Poi arretra a recuperare sfere preziose e fa ripartire l’azione in più occasioni. Un grande vice capitano, ma prende giallo.



Freuler 7: fascia al braccio da capitano, ruba palla a Caputo mettendo in chiaro le cose, sbaglia qualche passaggio in verticale, ma in difesa dove spazza via palle pericolose. I suoi veli ingannano la banda di De Zerbi. Parte da lui l’azione del vantaggio nerazzurro, trova il varco giusto, peccato che non agganci bene altre sfere in area che chiuderebbero la gara. Il suo colpo di tacco è un assist micidiale per Zapata e per un tris che chiude i giochi. Potrebbe comparire anche lui sul tabellino ma spreca e si accontenta di spedire a Muriel un assist pulito e profondo per la cinquina di Capodanno.



Gosens 7: i compagni sono imprecisi nel servirlo, ma quando le sfere gli arrivano i neroverdi non gli stanno più dietro, serve alla perfezione Palomino davanti alla porta. Alimenta il feeling con Ilicic recuperando palloni da metà campo e regalandoglieli dall’altra parte del campo. E a coronamento del suo spirito di sacrificio trova il gol col destro potente a incrociare rendendo la sfera imprendibile per Consigli dopo aver corso 30 metri palla al piede, confermandosi ala goleador.



(Dal 32’ s.t. Ruggeri 6: fa il suo facendo rifiatare il compagno, offre anche uno spunto in area piccola, bene).



Pessina 7,5: trova varchi per Gosens e Zapata, guadagna punizioni preziose. Da lui passano tutte le sfere per l’area piccola, è sulla traiettoria dell’azione da gol dell’Atalanta, salta l’uomo e vince il rimpallo. Peccato per l’occasione sprecata, solo davanti a Consigli, non ci crede abbastanza e si fa anticipare da Locatelli. Fa partire un paio di contropiedi da abile regista, finché il meritato gol non arriva allo scadere dei primi 45’, Ilicic lo aspetta e lui non lo delude, superando Chiriches al volo e Consigli con un movimento in semi spaccata che squarcia la rete, la prima in stagione per lui. Qualcuno sente forse la mancanza di Gomez?



(Dal 18’ s.t. Muriel 7: non esulta quasi nemmeno al gol, ormai è quasi una noiosa abitudine e contro questo Sassuolo è fin troppo facile freddare Consigli).



Ilicic 7,5: deve essere libero di sbagliare ha detto il Gasp, eppure lui trova sempre la corsia libera in mezzo al traffico per servire al momento giusto Pessina. Al 17’ p.t., ci prova con una conclusione potente dalla distanza che impegna Consigli, ma 2’’ dopo è ancora lui a ubriacare tre nemici con una serie di finte e far tremare la retroguardia. E’ una bomba a orologeria: continua a provarci a ripetizione scaldando l’ex portiere atalantino. Serve cross al bacio per Zapata, sul suo piede preferito abbatte Ferrari e socio aspettando l’arrivo di Pessina per firmare un assist da professionista.



(Dal 17’ s.t. Malinovskyi 6: reattivo e fresco, mantiene la superiorità numerica in attacco).



Zapata 8,5: alla prima occasione della gara spegne le voci e mostra mani al cielo che lui ce l’ha sì la freddezza sotto porta, raccogliendo con malizia la sfera di de Roon e insaccandola con cattiveria. Ringalluzzito, le sue gambe pedalano e sulla fascia fa piovere sfere a Gosens. Si sblocca e si scatena, schiaccia pure il palo laterale. E’ la sua serata, dribbla sfruttando al massimo la sia fisicità sia Lopez che Ferrari e anticipa in scivolata Consigli per un tris non così scontato. E’ sempre lui a servire la sfera a metà campo per il poker di Gosens.



(Dal 39’ s.t. Miranchuk 6: si fa vedere in area piccola ma la strada è ancora lunga).





All. Gasperini 7: gara importantissima per rimanere attaccati al treno dei posti vista Champions, tutti i big in campo dal 1’ per tornare a fare punti in casa e portarsi a -1 dal Sassuolo. All’inizio la sua Dea soffre l’attacco veloce dei neroverdi ma dopo il gol spreca troppe occasioni per chiuderla. Si scatena ma soprattutto non fa la presuntuosa questa volta, dopo il raddoppio nella ripresa tiene alti i ritmi e chiama la cinquina, tornando a una goleada come ai bei tempi andati. E il 2021 è appena iniziato.