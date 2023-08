SASSUOLO: i compagni lo aiutano a tenere inviolata la porta fino al gran colpo di testa di De Ketelaere. Poi nel finale subisce anche il diagonale dell’ex, Zortea.: il duello con Ruggeri è tra i meno avvincenti. Applicato, quasi impeccabile. Alla fine va a sinistra e si becca in faccia il missile di Zortea.: scivolate e salvataggi pazzeschi, tiene in piedi la difesa da solo per più di un tempo.: ordinatino, bellino da vedere in costruzione, sembra più veloce del predecessore Ferrari, quanto a dormite invece siamo lì. (77’: praticamente assente sul colpo di testa di De Ketelaere): boccheggia, in debito d’ossigeno dopo pochi minuti di gioco. Il più sofferente in fase difensiva, Zappacosta, Lookman e Duvan spesso ne approfittano, ma con la palla tra i piedi il portoghese ci sa fare. (: coraggioso è coraggioso, poteva accorciare di più sul cross di Ruggeri?): la sfida è dimostrare di essere all’altezza, in coppia con Henrique. I due piccoletti contro i giganti del Gasp. La mette sul palleggio, si danna e fa dannare.: sorprende la crescita di questo giocatore, a cui Dionisi dà sempre più fiducia. È un piacere vederlo fraseggiare con Lopez. Cala nella ripresa.: Kolasinac lo annichilisce tenendolo sempre lontano dalla porta. L’assenza di Berardi si sente.(77’: si capisce che ha talento, ma sbilancia il Sassuolo): più mezzala che trequarti, dà l’impressione di allungarsela sempre sul più bello.(61’: non arriva sul cross di Ruggeri per De Ketelaere. Dovrebbe compattare il centrocampo stanco, di fatto non sposta nulla): sta davvero bene, non sembra neanche reduce da un’operazione. È l’unico con lo spunto nel tridente neroverde, Djimsiti fatica a controllarlo. Nella ripresa scheggia la traversa con un tiro a scendere dei suoi.: un primo tempo di ottime sponde e buon pressing. Zero tiri in porta, ci risiamo.(84’ Mulattieri s.v.)il Sassuolo dura poco più di un tempo, e lui è poco coraggioso con i cambi in attacco, a differenza di Gritti e Gasp, assai più tempestivi. Perché Mulattieri così tardi?ATALANTA: apre l’anno con una uscita a vuoto, per sua fortuna Laurienté non riesce a concludere subito, da posizione defilata. Nella ripresa lo salva la traversa dal tiro beffardo del francese.: per fermare Laurienté ci vogliono le maniere forti, e qualche colloquio a muso duro con il Sig. Marchetti di Ostia.: Pinamonti non è mai un problema (e nemmeno Mulattieri nel finale).: una fisicità da Premier, muscoli e ossigeno a volontà per il ruolo chiave di braccetto di sinistra.: tanta spinta, non molta precisione quando arriva sul fondo.(72’: bel diagonale, classico gol dell’ex. Dedicato a Dionisi che lo panchinava…): pilastro, Henrique e Lopez gli fanno il solletico.tenta subito un tiro pericoloso, il salvataggio estremo di Erlic gli nega il gol. Tanto dinamismo nel gran caldo di Reggio Emilia.(86’ Adopo: confeziona l’assist per Zortea): primo tempo in manette, Toljan è vigile. Nella ripresa ha più spazio, fino al bel cross eseguito alla perfezione per la testa di De Ketelaere.: il più spento assieme a Duvan. Usciti loro, la Dea ha cambiato passo.(46’: un’altra voglia, o forse solo un’altra condizione rispetto a Pasalic): un tempo avrebbe fatto volare Viti con una spallata, ora no. Molto meglio la Dea con CDK.(46’: un gol mangiato e una traversa che assomiglia a un secondo gol mangiato. Però è nel vivo del gioco e la cura Gasp si sente, infatti alla fine si sblocca e segna il gol vittoria): il più attivo all’avvio, in realtà combina poco.(61’: entra con la voglia di spaccare il mondo e contribuisce alla vittoria con giocate bene auguranti): partita vinta grazie ai cambi. Butta in campo con coraggio CDK a inizio ripresa, e l’Atalanta spicca il volo.