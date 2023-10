al 6’ racchiude tra i guantoni la punizione dell’ex Malinovskyi, esce con i piedi, ma solo letteralmente quando la palla scappa a qualche compagno. Pronto al 21’della ripresa e nell'extra time ma nei rinvii sbaglia troppo.marca Ekuban e dà una mano e un piede con Gudmundsson, poi però lo abbatte prendendo un giallo.non fa passare Thorsby, prova a segnare nell’altra area sorprendendo lo schieramento ospite, è l’attaccante aggiunto e nella ripresa il suo colpo di zucca si infrange sul palo.aiuta su Gudmundsson e mette fuori gioco le palle più pericolose.insidia Haps ma è poco servito, sceglie troppo spesso i retropassaggi.: spesso smarcato, può manovrare l’attacco, sfiora il gol da fuori.: si spinge in avanti partecipando all’azione d’attacco, fa partire il contropiede, corre all’impazzata e segna. Sempre più fondamentale.si riconquista palloni, con Sabelli ci mette il fisico e ne esce vincitore.si accende al 4’ il duello con Gudmundsson, quando il belga regala una punizione. Trova varchi per Lookman con triangolazioni che mancano però di un soffio il vertice per il gol. Impreciso.con la sua entrata l'Atalanta acquista velocità e fantasia ma lui deve essere più incisivo).suo il primo tiro in porta dopo soli 2’, Bani lo limita ma lui è comunque poco preciso nei passaggi a Lookman, bello il gesto di tacco nella ripresa, peccato non si trasformi in gol. Bellissimo il passaggio a Lookman sotto porta, straordinario quello sul gol che vale la vittoria.la velocità e la qualità ci sono, la precisione manca ancora).i suoi dribbling creano movimento in attacco, conquista angoli, supera Dragusin e impegna Leali. Entra su Bani e si fa ammonire. Aspetta troppo a tirare in porta e Dragusin spegne le fiamme, ma quando Scamacca gli passa la palla riesce a superare Sabelli perfino da seduto e il Var posticipa solo l’esultanza per il gol all’incrocio.: entra giusto in tempo per servire l'assist che chiude la gara, bene).festeggia al meglio il compleanno con Pagliuca in tribuna, i suoi pressano uomo su uomo, sono imprecisi nei tiri cross ma dopo tanta sofferenza trovano per due volte la via del gol, bene i cambi.